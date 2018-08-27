إيران وسوريا توقعان اتفاقا للتعاون العسكرى

رويترز

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران وسوريا وقعتا اتفاقا للتعاون العسكرى خلال اجتماع بين وزيرى دفاع البلدين فى دمشق.

وأضافت الوكالة أن وزير الدفاع الإيرانى أمير حاتمى بدأ زيارة تستغرق يومين إلى دمشق أمس الأحد ، للقاء الرئيس السورى بشار الأسد ومسئولين عسكريين كبار.

ولم تذكر تسنيم أي تفاصيل عن اتفاق التعاون العسكرى.

وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون الأسبوع الماضى إن على إيران سحب قواتها من سوريا.

وقال مسئولون إيرانيون بارزون إن وجودهم العسكرى فى سوريا جاء بناء على دعوة من حكومة الأسد وليس لديهم أى نية فورية للخروج.