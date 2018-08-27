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الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:13 م
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إنشاء مدرسة وإحلال 4 مدارس أخرى في الوادي الجديد بتكلفة 20 مليون جنيه

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:46 م
إنشاء مدرسة وإحلال 4 مدارس أخرى في الوادي الجديد بتكلفة 20 مليون جنيه مدرسة - ارشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ان فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة بصدد إنشاء مدرسة عمر بن الخطاب بقرية القصر بمركز الداخلة و طرح مشروع لتوسعة 4 مدارس  أخرى وإقامة مدرسة جديدة بتكلفة 20 مليون جنيه.
 
و قال الدكتور ابراهيم التداوي مدير قطاع التعليم بالمحافظة في بيان له أن المشروع يتضمن توسعة مدارس الجديدة الابتدائية والغرغور للتعليم الأساسي والبئر الوسطاني الابتدائية والقلمون الثانوية حيث تسلم  الهيئة مواقع هذه المدارس للشركات المنفذة خلال شهر لبدء  التنفيذ بهدف إدخال تلك المدارس الخدمة العام الدراسي القادم.
 
 
 
 
 
 

 


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