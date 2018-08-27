إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بالتسمم فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب 4 أفراد من أسرة واحدة بحالة تسمم إثر تناولهم طعام فاسد بالمنزل بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى أشمون العام كل من " ص . أ . م " عامل وزوجته " ش . أ . ك " ربة منزل، ونجليهما " ي " تلميذ، و " م " تلميذ وجميعهم مقيمين دائرة المركز مصابين بحالة تسمم وحالتهم العامة متوسطة، وتم تحويلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى قسم السموم .

بالانتقال والفحص وسؤالهم أفادوا بتناولهم طعام معد بالمنزل منذ أمس فاسد، ونفوا الشبهه الجنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .