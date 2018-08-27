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الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:57 م
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إسرائيل تنقل الكتابة الفلسطينية لمى خاطر إلى معتقل "هشارون"

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:20 م
إسرائيل تنقل الكتابة الفلسطينية لمى خاطر إلى معتقل "هشارون" لمى خاطر
/أ ش أ/
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قال محامى نادى الأسير الفلسطينى فراس الصباح، اليوم الاثنين، إن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلى نقلت الكاتبة الأسيرة لمى خاطر (42 عاما) من مركز تحقيق معتقل (عسقلان)، إلى معتقل (هشارون)، وذلك بعد 34 يوما من التحقيق المتواصل معها.

وذكر نادى الأسير - فى بيان اليوم - أنه من المفترض أن تعقد للأسيرة خاطر جلسة محكمة للمرة الثامنة بتاريخ 29 أغسطس الجاري، بذريعة استكمال الإجراءات القضائية.

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة خاطر وهى من محافظة الخليل وأم لخمسة أبناء فى 24 يوليو الماضي، ووجهت لها عدة تهم، جزء منها يتعلق بكتاباتها ومواقفها.

 

 


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