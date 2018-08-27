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إجراء 25 جراحة بمستشفى أولاد صقر والإبراهيمية ضمن القوافل الطبية بالشرقية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:24 م
إجراء 25 جراحة بمستشفى أولاد صقر والإبراهيمية ضمن القوافل الطبية بالشرقية قافلة طبية ـ أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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أجرت مستشفى أولاد صقر المركزى بالشرقية، 25 عملية جراحية لاستئصال اللوز واللحمية وذلك استكمالاً لمسيرة النجاح بالقوافل الجراحية بالمحافظة .

 حيث كلف  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية د. فكرى الطنطاوى مدير المكتب الفنى ومنسق عام القوافل الجراحية بالانتهاء من جراحات الأنف والأذن المؤجلة بمستشفى أولاد صقر المركزى بمشاركة فريق طبى من مستشفيات أخري ليصل إجمالى عدد العمليات الجراحية حتى الآن منذ انطلاق هذه القوافل 722 عملية جراحية والتى أدت إلى الانتهاء بنسبة كبيرة جداً من قوائم إنتظار العمليات الجراحية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية ورضاء واستحسان من الأهالى والمرضى بهذه المستشفيات .

فى سياق متصل ، قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور على مستشفى الإبراهيمية المركزى لمتابعة آليات سير عمل بالمستشفى والتجهيز لقافلة جراحية بها ومر على الأقسام المختلفة بالمستشفى .

كما قام بعقد اجتماع مع مدير المستشفى وبعض الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى وتم مناقشة التجهيزات الخاصة بالقافلة الجراحية التى سيتم تنفيذها يوم السبت القادم لإجراء عدد من العمليات الكبرى والمتوسطة بالمستشفى، والعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفى .


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