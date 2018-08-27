"أمن طرابلس" يعلن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بصفوف المدنيين برصاص الميليشيات

كتب : أحمد جمعة

أكدت مديرية أمن طرابلس الليبية شخص وإصابة 3 آخرين فى صفوف المدنيين نتيجة الاشتباكات العنيفة الدائرة بين الميليشيات المسلحة فى محيط العاصمة، محذرة من إراقة المزيد من دماء المدنيين بسبب الاشتباكات العنيفة بين الكتائب.

وقالت مديرية أمن طرابلس، فى بيان صحفى لها، اليوم الاثنين، إن الميليشيات المسلحة تستخدم الأسلحة الثقيلة، مشيرة إلى سقوط القذاف العشوائية على المدنين بمنطقة الخلة وعدد من ضواحى العاصمة طرابلس.

ونشرت مديرية أمن طرابلس أسماء القتلى والجرحى المدنيين بسبب الاشتباكات المسلحة وهم عامر فرج أحمد (قتيل)، وإصابة كلا من مالك عامر فرج، صالح على الفيل، وجمعة عامر فرج بشظايا نتيجة القصف المتبادل.

ونوهت مديرية أمن طرابلس على المواطنين فى مناطق الاشتباك بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة بين ميليشيات تتبع وزارتى الدفاع والداخلية فى حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج، وذلك فى صراع بين الكتائب المسلحة لبسط نفوذها على بعض ضواحى العاصمة الليبية طرابلس وفرض نفسها على المشهد السياسى الراهن.

وقال مصدر ليبى، لـ"اليوم السابع"، إن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم الاثنين، بين ميليشيات مسلحة تتبع حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج، موضحا أن الأطراف المتصارعة هى كتيبة ثوار طرابلس والكتيبة 301 التابعة للمنطقة العسكرية فى طرابلس من جهة، واللواء السابع "ترهونة" وأحد قادة الميليشيات التابعين لحكومة الإنقاذ الوطنى ويدعى محمد دامونة من جهة أخرى.