أمن الجيزة يضبط 28 قضية مخدرات وينفذ 13 حكما قضائيا خلال حملة بالمحافظة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية أسفرت عن ضبط 28 قضية مخدرات، وتنفيذ 13 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 20 بائعا متجولا و"خيال" و"جمال" لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط 66 قضية تموينية متنوعة بين حيازة سلع غذائية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.

وشارك ضباط شرطة المرافق في الحملة، حيث تم إزالة عشرات من مخالفات التعدي وإشغال الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.