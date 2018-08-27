video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الجيزة يضبط 28 قضية مخدرات وينفذ 13 حكما قضائيا خلال حملة بالمحافظة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:57 ص
أمن الجيزة يضبط 28 قضية مخدرات وينفذ 13 حكما قضائيا خلال حملة بالمحافظة حملة أمنية-أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية أسفرت عن ضبط 28 قضية مخدرات، وتنفيذ 13 حكما قضائيا. 
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 20 بائعا متجولا و"خيال" و"جمال" لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط 66 قضية تموينية متنوعة بين حيازة سلع غذائية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.
 
وشارك ضباط شرطة المرافق في الحملة، حيث تم إزالة عشرات من مخالفات التعدي وإشغال الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على ..شروط تنفيذ أحكام الحبس فى دعاوى التهرب من النفقات

تعرف على كيفية تنفيذ أحكام الحبس فى 3 خطوات

سلطات المطار تضبط 30 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية

تنفيذ أحكام قضائية وتحصيل غرامات فى حملة موسعة بالغربية

حملة أمنية

اسلحة نارية

تنفيذ أحكام

مواد مخدرة

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة