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الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:41 م
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أسعار العملات اليوم الاثنين 27-8-2018 وارتفاع جماعى باستثناء الدولار والريال

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:26 م
أسعار العملات اليوم الاثنين 27-8-2018 وارتفاع جماعى باستثناء الدولار والريال عملات
كتبت- هبة حسام
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سجلت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-8-2018، ارتفاعاً جماعياً، باستثناء الدولار والريال السعودى واللذان واصلا استقرارهما عند ختام تعاملات الأمس.

 

ومقارنة بسعر إغلاق تعاملات أمس الأحد، ارتفع سعر كل من اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، فيما استقر سعر الدولار الأمريكى والريال السعودى أمام الجنيه المصرى.

 

وبحسب آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك العاملة فى مصر، ننشر أسعار العملات لتعاملات يوم الاثنين الموافق 27 أغسطس 2018، والتى جاءت كالتالى...

 

الجنيه المصرى
الجنيه المصرى

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

دولار
دولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.84 جنيه للشراء

17.94  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.82  جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.82 جنيه للشراء

 17.92 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 20.61 جنيه للشراء، و 20.83 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
 

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاثنين أمام الجنيه المصرى، مسجلاً بالبنك الأهلى المصرى، 22.81 جنيه للشراء، و 23.00 جنيه للبيع.

 

الجنيه الاسترلينى
الجنيه الاسترلينى

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، بالغاً فى آخر تحديثات البنك الأهلى منذ قليل، 58.67 جنيه للشراء، و 59.02 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

استقر سعر الريال السعودى اليوم عند سعر 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لأحدث تعاملات البنك الأهلى الآن.

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم


 

وزارة المالية تطرح 1.2 مليار جنيه اليوم فى صورة سندات خزانة
 

وفى سياق آخر، من المقرر أن يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 1.2 مليار جنيه، لأجل 10 سنوات.

 

 

 

 

 

 


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