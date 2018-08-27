أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 27 - 8 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 27-8-2018.

إيقاف تداول 15شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، مطاحن مصر الوسطى، بلتون المالية القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مطاحن شرق الدلتا، حق الاكتتاب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما-1، المصرية للمنتجعات السياحية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العبور للاستثمار العقارى.

البورصة تخسر 822 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى طفيف لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 822 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 855.625 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 286 مليون ورقة مالية بقيمة 764 مليون جنيه عبر تنفيذ 22.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.34% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.87%، والعرب على 7.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.24%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 11.8 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 39.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 11.9 مليون جنيه، 44 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 15236 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 15030 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.10% عند مستوى 738 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1896 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 11.77 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.29%

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.97 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.07%

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 4.10 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.05%

- حق الاكتتاب لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها -1 بسعر إغلاق 0.16 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.67%

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 1.15 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.48%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما-1بسعر إغلاق 0.03 جنيه بنسبة تراجع بلغت 70%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 28.66 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.68%

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 7.01 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 5.56 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.47%

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 42.87 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.31%