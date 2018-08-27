أسر شهداء الجيش والشرطة يودعون المدينة المنورة بعد أداء فريضة الحج

المدينة المنورة ـ محمود عبد الراضي





غادر المدينة المنورة 1000 حاج وحاجة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة من ذوى شهداء ومصابى الجيش والشرطة المصرية عائدين إلى بلادهم، بعد أن أدوا مناسك الحج، وزاروا المسجد النبوى، سائلين الله تعالى أن يجزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خير الجزاء.

وأكد رئيس لجنة حجاج مصر عبد العزيز الصالح ، أن المملكة ودعت اليوم ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من ذوى الشهداء من الجيش والشرطة المصرية بعد أن أتموا مناسك الحج وجاؤوا بضيافة كريمة من خادم الحرمين ضمن برنامج لضيوف الملك الذى تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وتلقى "الصالح" شكر الحجاج لخادم الحرمين الشريفين على هذه المأثرة الجليلة وعلى تمكينهم من أداء الحج، كما تلقى شكرهم لوزير الشئون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ على ما بذلته الوزارة من جهد لتنفيذ هذا البرنامج المبارك .

ونوّه الضيوف بمنظومة الخدمات المتكاملة التى وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، التى كان لها أكبر الأثر فى إتمامهم مناسكهم وتمتعهم برحلة حج طيبة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد تابع تحركات الحجاج من ضيوف الملك منذ مغادرتهم بلدانهم باتجاه المملكة وحتى وصولهم مطار الملك عبدالعزيز بجدة ، وأيضا وصولهم لمقرات إقامتهم بمكة، وكذلك تنقلهم بين المشاعر المقدسة، وأخيرآ وصولهم للمدينة المنورة ثم مغادرتهم المملكة.

يشار إلى أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة من ذوى شهداء ومصابى الجيش والشرطة المصرية قاموا خلال زيارتهم المدينة المنورة بأداء الصلوات فى المسجد النبوى الشريف، والسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه الكريمين، كما صلّوا فى مسجد قباء، وزاروا جبل الرماة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتقاهم إمام وخطيب المسجد النبوى الشيخ عبدالبارى الثبيتى.