أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 27-8-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 27-8-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى طفيف لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 822 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 855.625 مليار جنيه.

البورصة تخسر 822 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى طفيف لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 822 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 855.625 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى طفيف لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 822 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 855.625 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 286 مليون ورقة مالية بقيمة 764 مليون جنيه عبر تنفيذ 22.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.34% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.87%، والعرب على 7.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.24%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 11.8 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 39.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 11.9 مليون جنيه، 44 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 15236 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 15030 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.10% عند مستوى 738 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1896 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.



29 مليار جنيه مشتريات الأجانب استحوذت المؤسسات الأجنبية على 75% من المستثمرين المكودين بالبورصة المصرية بنهاية 2018، وهو ما يعكس ثقة المحافظ الأجنبية فى السوق المصرية بعد الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى تنفذها الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2016، والتى أسهمت فى استعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى وعززت من مشاركة القطاع الخاص .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتسارع فيه صافى مشتريات الأجانب فى البورصة المصرية مسجلة قرابة 29 مليار جنيه حتى الآن منذ قرارات نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه وهيكلة دعم الوقود، فى مقابل صافى مشتريات تراوحت بين 400 إلى 500 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

جاء ذلك فى مسح جديد أجرته البورصة المصرية تحت عنوان "تصنيف المتعاملين المكودين بالبورصة بنهاية مايو 2018 "، عن استحواذ المستثمرين الذكور على 70% مقابل 30 % للنساء من إجمالى المستثمرين المكودين فى البورصة.

وأسفر المسح، أن 98% من المستثمرين الأفراد بالبورصة مصريين مقابل 2% فقط للأجانب، وعلى مستوى المؤسسات استحوذ الأجانب على 75% مقابل 25% للمصريين.

وعلى مستوى الفئات العمرية للمستثمرين الأفراد استحوذت الفئة العمرية الأقل من 21 عام على 6% موزعة بين 47% للإناث و53% للذكور، فيما استحوذت الفئة العمرية ما بين 21 إلى 40 عام على 34% موزعة بين 30% للإناث و70% للذكور.

فيما استحوذت الفئة العمرية ما بين 41 الى 60 عام على 42% موزعة بين 26% من الإناث 74% للذكور، والفئة العمرية ما بين 61إلى 80 عام استحوذت على 17% موزعة بين 34% للإناث و66% للذكور.

واستحوذت الفئة العمرية الأكبر من 81 عام على 1% فقط من إجمالى عدد المستثمرين الأفراد المكودين بالبورصة موزعة بين 41% للإناث و59% للذكور.

رفض عرض بلتون أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، فى بيان للبورصة اليوم الاثنين، عن رفض عرض شرائها لمجموعة أورا للاستحواذ على حصة حاكمة فى بنك أورا، مبررة ذلك بعدم التوافق على الجوانب المالية. أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، فى بيان للبورصة اليوم الاثنين، عن رفض عرض شرائها لمجموعة أورا للاستحواذ على حصة حاكمة فى بنك أورا، مبررة ذلك بعدم التوافق على الجوانب المالية.

وكان مجلس إدارة بلتون المالية القابضة، قد أعلن عن تقدمه للاستحواذ على حصة حاكمة فى مجموعة أورا التى تمتلك بنوكا فى 12 دولة أفريقية.

وأوضحت بلتون فى بيان سابق، أن مجلس إدارتها وافق على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو العضو المنتدب للشركة فى التوقيع على عرض شراء غير ملزم وإرساله للبائعين.

وأشارت الشركة إلى أن عملية الاستحواذ تأتى فى إطار سياسة الشركة للتوسيع استثماراتها فى مجال الخدمات المالية بشكل عام وفى القارة الإفريقية ذات المستقبل الواعد بشكل خاص.

50 ميجا وات توليد طاقة أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، عن قيامها بالاستثمار فى أولى مشاريعها لتوليد الطاقة الشمسية من الخلايا الضوئية بالمشاركة مع شركة حسن علام القابضة، موزعة الملكية بين 60% لطاقة عربية -المساهم الرئيسى بها القلعة- و40% لحسن علام، وذلك لإنشاء وتشغيل وإدارة محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجا وات فى مجمع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، بتكلفة استثمارية حوالى 1.35 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إيراداته إلى 10.8 مليون دولار سنويا. أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، عن قيامها بالاستثمار فى أولى مشاريعها لتوليد الطاقة الشمسية من الخلايا الضوئية بالمشاركة مع شركة حسن علام القابضة، موزعة الملكية بين 60% لطاقة عربية -المساهم الرئيسى بها القلعة- و40% لحسن علام، وذلك لإنشاء وتشغيل وإدارة محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجا وات فى مجمع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، بتكلفة استثمارية حوالى 1.35 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إيراداته إلى 10.8 مليون دولار سنويا.

وأضافت القلعة، فى بيان للبورصة اليوم الاثنين، أن 5 مؤسسات تمويل دولية بقيادة مؤسسة التمويل الدولية، وفرت التمويل للمشروع الجارى حاليا إنشاؤه، والمزمع بدء تجارب تشغيله بنهاية العام الحالى، وبدء إنتاجه من الكهرباء وبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء فى بداية 2019، مشيرة إلى أن المشروع يتبع المرحلة الثانية لنظام تعريفة التغذية الكهربائية، ويساهم فى تنويع مصادر الطاقة الكهربائية والحد من التلوث.