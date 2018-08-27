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أحمد الجارالله : قرار "المركزى" حول سرية الحسابات سيلاقى ترحيب دولى

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:36 م
أحمد الجارالله : قرار "المركزى" حول سرية الحسابات سيلاقى ترحيب دولى الجار الله
كتب- هاشم الفخرانى
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أثنى الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة على قرار البنك المركزى المصرى برفضه قانون الكشف عن الحسابات السرية للافراد والشركات .

 

وقال "الجار الله" :"حسناً فعل البنك المركزى المصرى برفضه  قانون الكشف على حسابات الشركات او الافراد للبحث عن متهربين عن الضرائب هذا الاجراء سيفشل قانون الاستثمار".

 

الجار الله
الجار الله

 

وأضاف أن رفض البنك المركزى المصرى لهذا القانون او هذا الاجراء سيلاقى تقديرآ من المحافل الدولية الاقتصادية التى تحترم خصوصيه الحسابات البنكية.

 

 


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