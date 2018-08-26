وزير قطاع الأعمال يوجه بوضع حلول جذرية لإنهاء مشكلات شركات "القابضة المعدنية"

وجاءت توجيهات الوزير خلال ترأسه لاجتماع مناقشة الدراسة التحليلية التي أعدتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها، وذلك بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.
وتطرق إلى عدد من مشروعات التطوير بالشركات التابعة، ومن بينها شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، حيث أوضح أن هناك اتجاه لاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء لمصانع الشركة وأنه يجري حاليًا تقييم للعروض المقدمة لبناء محطة الطاقة، إلى جانب دراسة مشروع التوسعات الذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن سنويا.
وشدد الوزير على ضرورة إلتزام إدارات كافة الشركات بتطوير النظم التسويقية وتحسين مستوى إدارة العملية الإنتاجية وإدارة الموارد البشرية، إلى جانب خطط الإصلاح الفني وضخ الاستثمارات، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب من إدارات الشركات وضع خطط عاجلة ومتوسطة المدى لتطوير الشركات وتحسين الأداء واستعادة الحصة السوقية التي فقدتها خلال السنوات الماضية، مع التركيز على النظرة المستقبلية لكيفية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
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