وزير القوى العاملة يوزع 1150 شهادة على العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

وزع محمد سعفان وزير القوى العاملة، 1150 شهادة على العمالة غير المنتظمة المسجلة بسجلات مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، وذلك خلال افتتاح الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث، بقاعة الاحتفالات الكبرى فى بكلية الهندسة بجامعة المنوفية، والذى من المقرر أن يستمر لمدة 4 أيام .

من جانبه، قدم الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، والدكتور معوض الخولى درع الجامعة لوزير القوى العاملة محمد سعفان

ويأتى ذلك من خلال اهتمام الدولة بهذه الفئة التى تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، وفى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للضمان الاجتماعى وشهادة أمان بشأن العمالة غير المنتظمة.

يهدف الملتقى إلى زيادة التوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية لكافة الجهات الحكومية، وعلى وجه الخصوص الصحة، والكهرباء، والتعليم، والإسكان والمرافق، والطرق والنقل، والبيئة، والشباب والرياضية، ومياه الشرب والصرف الصحى ، والطب البيطرى، فضلا عن بعض رجال الأعمال.