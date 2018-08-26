video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير القوى العاملة يوزع 1150 شهادة على العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:19 م
وزير القوى العاملة يوزع 1150 شهادة على العمالة غير المنتظمة بالمنوفية وزير القوى العاملة ورئيس جامعة المنوفية وسكرتير عام محافظة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

وزع محمد سعفان وزير القوى العاملة، 1150 شهادة على العمالة غير المنتظمة المسجلة بسجلات مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، وذلك خلال افتتاح الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث، بقاعة الاحتفالات الكبرى فى بكلية الهندسة بجامعة المنوفية، والذى من المقرر أن يستمر لمدة 4 أيام

من جانبه، قدم الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، والدكتور معوض الخولى درع الجامعة لوزير القوى العاملة محمد سعفان  

ويأتى ذلك من خلال اهتمام الدولة بهذه الفئة التى تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، وفى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للضمان الاجتماعى وشهادة أمان بشأن العمالة غير المنتظمة.

يهدف الملتقى إلى زيادة التوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية لكافة الجهات الحكومية، وعلى وجه الخصوص الصحة، والكهرباء، والتعليم، والإسكان والمرافق، والطرق والنقل، والبيئة، والشباب والرياضية، ومياه الشرب والصرف الصحى ، والطب البيطرى، فضلا عن بعض رجال الأعمال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى السلامة والأزمات بالمنوفية

فيديو وصور.. وزير القوى العاملة يأمر بتشكيل لجنة لدراسة احتياجات جامعة المنوفية

فيديو.. وزير القوى العاملة يصل مقر ملتقى السلامة الأول بجامعة المنوفية

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

وزير القوى العاملة

جامعة المنوفية

توزيع شهادات على العمال

العمالة غير منتظمة




لا تفوتك
الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة