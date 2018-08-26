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وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث بالمنوفية

الأحد، 26 أغسطس 2018 06:00 ص
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث بالمنوفية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث، بقاعة الاحتفالات الكبرى فى بكلية الهندسة بجامعة المنوفية، ويستمر لمدة 4 أيام، وذلك لزيادة التوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية لكافة الجهات الحكومية، وعلى وجه الخصوص الصحة، والكهرباء، والتعليم، والإسكان والمرافق، والطرق والنقل، والبيئة، والشباب والرياضية، ومياه الشرب والصرف الصحى، والطب البيطرى، فضلا عن بعض رجال الأعمال.

كما يقوم الوزير خلال الافتتاح بتوزيع 1150 شهادة على العمالة غير المنتظمة المسجلة بسجلات مديرية القوى العاملة بالمحافظة، لاهتمام الدولة بهذه الفئة التى تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، وفى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للضمان الاجتماعى وشهادة أمان بشأن العمالة غير المنتظمة.

يحضر الافتتاح الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام المحافظة والدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة، وعفيفى محمد عفيفى مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علوى الخولى عميد كلية الهندسة، وأيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وكيميائى محمد عبد الستار منتصر مدير عام الإدارة.

وقال "سعفان": أن الملتقى يأتى فى ضوء اهتمام الدولة بالحفاظ على مقومات الإنتاج لزيادة الناتج القومى، وأهمها القوى البشرية وتفعيلا لما تسعى إليه الحكومة من تطوير الجهاز الإدارى بالدولة المصرية.

وأوضح أن فكرة التخطيط لعقد ملتقيات للسلامة والصحة المهنية والأزمات والكوارث بالمحافظات تتلخص فى محورين الأول، هو الارتقاء بالأداء الحكومى وهذا يتم فى عمل أول ملتقى من نوعه بفكرة خارج الصندوق وهى عمل ملتقى للسلامة والصحة المهنية يضم كافة القطاعات الحكومية للتعريف بأهمية السلامة والصحة المهنية لهذه القطاعات المتنوعة وأهمية الاستجابة لتنفيذ اشتراطاتها درءً وحماية للعمال والموظفين فى الجهاز الحكومى من المخاطر المختلفة، فضلا عن الارتقاء بتدريبهم للحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسباتها، وبث الطمأنينة فى نفوس الكادر الحكومى.

أما المحور الثانى هو حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة والتى تمثل قطاع عريض من أهم قطاعات سوق العمل فى مصر، وإصدار شهادات أمان لهم مجانا، مما يعتبر من أهم سبل الحفاظ على حياة ومقومات الإنتاج المتعلقة بهذا القطاع، وهو أحد أهداف السلامة والصحة المهنية فى الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث يرمى إلى تدريب فنى وإدارى لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات، فضلا عن مسئولى وحدة الأزمات والكوارث ووحدة الجودة، مديرى الإدارات التعليمية ووحدة جودة التعليم ووحدة السلامة المدرسية، والصحية، وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والمجالس المحلية والقروية ، بالإضافة إلى مسئولى السلامة بالمديريات الحكومية المتنوعة.

كما يهدف الملتقى إلى اطلاع المشاركين على مفهوم وأهمية السلامة والصحة المهنية وتشريعاتها وأثرها على حماية الإنسان من المخاطر أيا كان موقعه ووظيفته، فضلا عن تمكين المشاركين من التعرف على المخاطر وتحليل وتقييم المخاطر، وإعداد خطة الطوارئ وتفعيلها، واطلاعهم على الطرق العلمية لإدارة الأزمة والسيطرة عليها، بالإضافة إلى المهام والواجبات والمسئوليات الحقيقية الملقاة على عاتقهم، ورفع مستوى الأداء بالتدريب.


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القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

المنوفية




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