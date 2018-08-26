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وزير القوى العاملة يصل مقر ملتقى السلامة الأول بجامعة المنوفية

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:11 ص
وزير القوى العاملة يصل مقر ملتقى السلامة الأول بجامعة المنوفية محمد سعفان وزير القوى العاملة
المنوفية - محمود شاكر
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وصل قبل قليل، محمد سعفان وزير القوى العاملة، إلى مقر الإدارة العامة لجامعة المنوفية، فى مستهل زيارته إلى محافظة المنوفية لافتتاح الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث، بقاعة الاحتفالات الكبرى في بكلية الهندسة بجامعة المنوفية، والذى من المقرر أن يستمر لمدة 4 أيام.
 
واستقبل وزير القوى العاملة، الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، والدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة، وعفيفى محمد عفيفى  مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، وعلى حامد الزقم وكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية، والدكتور عبد الرحمن قرمان  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع،  والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وعدد من عمداء الكليات . 
 
 ويهدف الملتقى إلى زيادة التوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية لكافة الجهات الحكومية، وعلي وجه الخصوص الصحة، والكهرباء، والتعليم، والإسكان والمرافق، والطرق والنقل، والبيئة، والشباب والرياضية، ومياه الشرب والصرف الصحي ، والطب البيطري، فضلا عن بعض رجال الأعمال.
 
ومن المقرر ان يقوم الوزير خلال الافتتاح بتوزيع 1150 شهادة علي العمالة غير المنتظمة المسجلة بسجلات مديرية القوي العاملة بالمحافظة، لاهتمام الدولة بهذه الفئة التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، وفي إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للضمان الاجتماعى وشهادة أمان بشأن العمالة غير المنتظمة.
 
 
 
 

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