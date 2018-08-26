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الأحد، 26 أغسطس 2018 05:59 ص
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وزير الخارجية السورى يزور موسكو أواخر أغسطس

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:11 ص
وزير الخارجية السورى يزور موسكو أواخر أغسطس وليد المعلم وزير الخارجية السورى
موسكو أ ش أ
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قال سفير سوريا لدى روسيا رياض حداد، السبت، بأن وزير الخارجية السورى وليد المعلم سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو أواخر شهر أغسطس.

وقال حداد - فى مؤتمر صحفى عقد فى أوسيتيا الجنوبية - : "إن وفدا سوريا برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو فى إطار لجنة التشاور بين الحكومتين السورية والروسية أواخر أغسطس الجاري"..مشيرا إلى أن بلاده تعتزم افتتاح سفارة لدى أوسيتيا الجنوبية قريبا.

وقد قام وزير الخارجية السورى بزيارة إلى موسكو فى أبريل 2017 عقد خلالها مباحثات مع نظيره الروسى سيرجى لافروف حيث أثنى خلالها على موقف حكومة روسيا وقيادتها إزاء الضربة الصاروخية التى وجهتها الولايات المتحدة ضد سوريا.

وعلى صعيد آخر .. أكد السفير السورى أن بلاده على وشك القضاء على تنظيم " داعش" الإرهابى، ومن جانبه .. أعلن رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولى بيبيلوف أنه يجرى الإعداد لزيارة الرئيس السورى بشار الأسد لبلاده.

وردا على سؤال بشأن زيارة الأسد إلى أوسيتيا الجنوبية.. قال بيبيلوف للصحفيين: "يجرى الإعداد للزيارة وسيتم إبلاغ وسائل الإعلام عندما يتحدد موعدها".

وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت 29 مايو الماضى اعتراف دمشق بسيادة جمهوريتى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وإبرام اتفاقية حول إقامة علاقات ثنائية مع هاتين الدولتين..وتكون سوريا بذلك، أول دولة عربية تعترف باستقلالهما ، وأكدت وزارتا الخارجية فى كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية استعدادهما لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا.

 


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