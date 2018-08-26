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وزير التجارة والصناعة يصل مطار القاهرة لاستقبال الرئيس الفيتنامي

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:58 م
وزير التجارة والصناعة يصل مطار القاهرة لاستقبال الرئيس الفيتنامي عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب أحمد مصطفى
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وصل الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إلى مطار القاهرة قبل قليل، لاستقبال الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج، الذي يصل في زيارة رسمية للبلاد تستغرق 4 أيام، تلبية لدعوة من الرئيس السيسي.
 
 
وأعلنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي اليوم الأحد ، حالة الطوارئ، ومنعت دخول السيارات الي ساحات انتظار صالات كبار الزوار، وتفقدت فرق الشرطة المنطقة بسيارات الكشف عن المفرقعات، واستخدام الكلاب البوليسية المدربة، وانتشرت الخدمات الامنية أمام استراحة رئاسة الجمهورية، وكذلك على الطرقات المؤدية للمطار.
 
 
ويجري الرئيس السيسي وكوانج مباحثات، تتناول تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات، وتطوير التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار وفرص التعاون في مجالات الزراعة والثقافة والسياحة.
 
 
 

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