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وزير الإعلام اللبنانى: عقبات تشكيل الحكومة داخلية ونطالب بمعيار واحد

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:40 م
وزير الإعلام اللبنانى: عقبات تشكيل الحكومة داخلية ونطالب بمعيار واحد وزير الإعلام اللبنانى ملحم الرياشى
/أ ش أ/
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أكد وزير الإعلام اللبنانى ملحم الرياشى أن العقبات التى تؤخر تشكيل الحكومة لا تزال حتى الآن داخلية، داعيا إلى الإسراع فى تشكيل الحكومة استنادا إلى معيار واحد ثابت يسرى على جميع القوى السياسية بشكل موحد، وفى ضوء نتائج الانتخابات النيابية.

وقال الرياشى - فى حديث مع إذاعة (صوت لبنان) - "إن حزب القوات اللبنانية يدعم الرئيس اللبنانى ميشال عون ويحرص على نجاح عهده، مشيرا إلى أن اللبنانيين يضعون آمالا كبيرة على الحكومة المقبلة ورئيس الجمهورية، وبالتالى فإن التأخير فى تشكيل الحكومة لا يصب فى مصلحته".

وأضاف أن الاشتباك السياسى الحالى بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطنى الحر، هو اختلاف لن يتحول إلى خلاف، ولا يمس المصالحة المسيحية التى أبرمت بين الفريقين.

كما أشار إلى أن علاقة حزب القوات مع الرئيس ميشال عون جيدة وودية، ولا تتأثر بالسجال السياسى مع قيادات التيار الوطنى الحر، لافتا إلى أن القوات تفصل فى العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، على الرغم من الارتباط العضوى بينهما، باعتبار أن "عون" ممثل للجميع.

 


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وزير الإعلام اللبنانى

لبنان

ميشال عون

تشكيل الحكومة اللبنانية




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