video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 10:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة النقل تبحث توفير قطارات مترو تناسب تغيرات المناخ

الأحد، 26 أغسطس 2018 09:54 ص
وزارة النقل تبحث توفير قطارات مترو تناسب تغيرات المناخ المهندس هشام عرفات وزير النقل
كتب : مصطفى عبد التواب - تصوير : عمرو مصطفي
إضافة تعليق
قال المهندس هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة تعمل على توفير قطارات مترو بجودة أعلى نتيجة التغيرات المناخية التى شهدتها مصر وخصوصا نتيجة معدلات الرطوبة. 
 
 
وأوضح عرفات خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المقام حاليا بوزارة الاستثمار لتوقيع اتفاقية توريد وتصنيع 32 قطار لخدمة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، أن المشروع الموقع مع الجانب الكورى يهدف لخدمة 1.5 مليون راكب فى اليوم، مشيرا إلى أن الوزارة تفتتح 4 محطات بمترو القاهرة الكبرى خلال العام الجارى. 
 
 
وأشار عرفات إلى أن توقيع هذه الاتفاقية مع الجانب الكورى نتيجة بمجهود ومفاوضات لأكثر من عام ونصف، مؤكدا أن هناك اهتمام بمشروعات النقل خلال الفترة القادمة تشمل مشروعات لتطوير السكك الحديدية أيضا.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سحر نصر توقع اتفاقية مع كوريا لتوريد 32 قطارا للمترو بـ243 مليون يورو

التغيرات المناخية

وزارة النقل

وزارة الاستثمار

العلاقات المصرية الكورية

اخبار الاقتصاد

قطارات




لا تفوتك
الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة