وحوش السماء.. قائمة الطائرات الأضخم فى التاريخ البشرى

كتبت ريهام عبد الله

ظل الطيران حلم يراود الإنسان منذ القرون الأولى لحياته على الأرض، إذ يمكن القول إن أول ظهور محتمل لغريزة الطيران لدى الإنسان كان فى الصين منذ بداية القرن السادس الميلادى، حيث كان الناس يقيدون بالطائرات الورقية كنوع من العقوبة، كما قام عباس بن فرناس بأول عرض طيران شراعي في الأندلس في القرن التاسع الميلادى، كذلك عبر ليوناردو دا فينشي في القرن الخامس عشر عن حلمه بالطيران في العديد من التصاميم لطائرات، ولكنه لم يقم بأي محاولة للطيران، وتلاها أولى محاولات الطيران الجاد أواخر القرن الثامن عشر في أوروبا.

وبدأت البالونات المملوءة بالهواء الحار والمجهزة بسلة للركاب وبدأت بالظهور في النصف الأول من القرن 19 واستعملت بشكل فعال في عدة حروب بذلك الوقت، خصوصا بالحرب الأهلية الأمريكية، حيث كان لها الحيز بمراقبة العدو خلال المعركة.

وأرست كثرة التجارب بالطيران الشراعي الأسس لبناء آلات طائرة أثقل من الهواء، ومع بداية القرن 20 أصبح بالإمكان ولأول مرة عمل رحلة جوية مسيرة وذات قدرة مع تطور تقنية المحركات، وبعدها بذل مصمموا الطائرات جهودا مضنية لتحسين آلاتهم الطائرة لجعلها تطير بشكل أسرع ولمدى أبعد وارتفاع أعلى وجعلها سهلة بالقيادة.

التطور التكنولوجى الكبير، رافقه تطور كبير فى صناعة الطائرات، وزيادة مميزاتها ورفاهيتها، وأصبحت السماوات مجالا للتنافس فى مجال صناعة الطائرات، فبعد أن كانت السموات لا تستطيع حمل عباس بن فرناس، حملت طائرات تزن آلاف الكيلوات، تطير فى أفقها كل لوجهته المختلفة.

وتعتبر طائرة إيرباص A380-800، واحدة من أكبر الطائرات فى التاريخ، والتى حلقت، ويصل وزنها لـ 277 ألف كيلو جرام، وطول الجناحين79.72 متر، وانطلقت فى أول رحلة لها عام 2005.



طائرة إيرباص

وحجزت طائرة Scaled Composites Stratolaunch، مكانا لها ضمن أكبر 10 طائرات بالتاريخ، إذ أنها تزن 226.796 ألف كيلوجرام، وتتميز بطول يصل لـ 73 متراً، طول الجناحين 117 مترًا، وتم الإعلان عنها عام 2011، والمتوقع أن تنطلق أولى رحلاتها العام المقبل 2019.



الطائرة الأضخم

وتزن طائرة إتش 4 هيركوليز، 113.399 ألف كيلوجرام، وتتميز بطول يصل لـ66.65 متراً، وطول الجناحين 97.54 متراً، وانطلقت أولى رحلاتها عام 1947.



طائرة اتش 4 هيركوليز

فيما، تعد طائرة أنتونوف أن-225، هى الأكبر من حيث الوزن، إذ تزن 285 ألف كيلوجرام، ويصل طولها 84 متراً، فى حين يصل طول جناحيها لـ88.4 مترا، وانطلقت فى أولى رحلاتها عام 1988.



طائرة انتونوف أن225

ويأتى فى قائمة أضخم الطائرات فى التاريخ، طائرة بوينج 747-8، بوزن 220,128 ألف كيلوجرام، وطول 76.3 متراً ، وطول جناحين 68.4 متراً، وانطلقت أول رحلة لها عام 2010.

وجاءت فى القائمة، طائرة أنتونوف أن-124، بوزن 175 ألف كيلوجرام، وطول 68.96 متراً، وطول الجناحين 73.3 متراً، وانطلقت عام 1982، كما تعتبر طائرة لوكهيد سي 5 جلاكسى، من أضخم الطائرات فى تاريخ الطيران، بوزن 172.371 ألف كيلوجرام، وطول 75.31 متراً، وطول جناحين يصل لـ 67.89 متراً، وانطلقت فى أول رحلاتها عام 1968، وطائرة توبوليف تى يو 160، بوزن 110 ألف كيلوجرامات، وطول 54.10 متراً، طول الجناحين 55.70 متراً، وانطلقت أولى رحلاتها عام 1981.



طائرة توبوليف تى يو 160

وتأتى طائرة HAV Airlander 10، فى قائمة الطائرات الأضخم فى التاريخ، بوزن 20 ألف كيلوجرام، وطول يصل لـ 92 متراً، وطول جناحين 43.5 متراً، وكانت أول رحلة لها عام 2012، فيما تزن طائرة ميل مى 26، 28.200 ألف كيلوجرام، ويصل طولها، لـ40 متراً، طول الجناحين 32 متراً، وانطلقت عام 1977 فى أول رحلة لها.