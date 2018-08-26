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نقيب الصحفيين: رفع أسعار الصحف مرهون باجتماع الهيئة الوطنية للصحافة بقياداتها

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:31 م
نقيب الصحفيين: رفع أسعار الصحف مرهون باجتماع الهيئة الوطنية للصحافة بقياداتها عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين
/أ ش أ/
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صرح عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بأنه فى انتظار الاجتماع الثانى المقرر أن تعقده الهيئة الوطنية للصحافة مع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحرير الصحف الخاصة لاستكمال مناقشة زيادة أسعار بيع الصحف، وبحث ما استقرت عليه آراء قياداتها.

وأضاف سلامة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - أنه أرسل دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء مصنع للورق إلى كل من الأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالصادق الشوربجى رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف ورئيس لجنة مشتريات ورق الجرائد والمجلات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح أنه إلى الآن لم يتم الاتفاق بعد، حيث أن الأسعار ستظل قائمة كما هى ولن يتم زيادتها بداية سبتمبر كما أعلن مسبقا؛ انتظارا لاجتماع الهيئة الثانى بقيادات الصحف.

ومن جهة أخرى، أكد عبدالمحسن سلامة أن مسودة قانون النقابة الجديد أصبحت جاهزة وسيتم طرحها للنقاش مع الزملاء بمجلس النقابة قريبا، لافتا إلى أنه سيقوم بعدة زيارات إلى المحافظات للتوافق على مسودة القانون قبل الدفع بها أمام البرلمان بحلول نهاية العام الجارى.

 

 


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