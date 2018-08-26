موظفو "أونروا" يستأنفون اعتصامهم أمام مقر الوكالة ابتداء من اليوم

غزة (أ ش أ)

أعلن اتحاد موظفى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بغزة، اليوم الأحد، عن استئناف الاعتصام السلمى النقابى للموظفين أمام البوابة الغربية للوكالة ابتداء من اليوم.

وقال الاتحاد، فى بيان صحفى، إن "الاعتصام سيستأنف اليوم مع بقاء الحركة حرة من وإلى مبنى الوكالة للتعبير المستمر عن رفض قرار الفصل وحتى انتهاء الأزمة إيجابيا".

ودعا جميع المعنيين من الرئاسة الفلسطينية والحكومة مرورا بالفصائل ولجان اللاجئين ومجالس أولياء الأمور للتدخل لدى إدارة الوكالة لحل الأزمة، والمحافظة على حقوق الموظفين وحمايتهم وتحمل مسؤولياتهم الوطنية فى ذلك حتى لا ندخل فى كارثة جديدة للاجئين الفلسطينيين.

كما ودعا الاتحاد لمؤتمر صحفى مهم ومفصلى يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 صباحا للتوضيح للموظفين والرأى العام والكل الفلسطينى أين وصلت الأزمة، ولتحديد الخطوات المقبلة غير المسبوقة والتى ستضع الجميع عند مسئولياته وتضع معالم المرحلة المقبلة مع الأونروا.

وتأتى هذه الاحتجاجات ردا على قرار إدارة الأونروا إنهاء عمل ألف موظف قبل نحو شهر، وتقليص خدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.