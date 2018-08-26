video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 02:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موظفو "أونروا" يستأنفون اعتصامهم أمام مقر الوكالة ابتداء من اليوم

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:02 م
موظفو "أونروا" يستأنفون اعتصامهم أمام مقر الوكالة ابتداء من اليوم الأونروا
غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن اتحاد موظفى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بغزة، اليوم الأحد، عن استئناف الاعتصام السلمى النقابى للموظفين أمام البوابة الغربية للوكالة ابتداء من اليوم.

وقال الاتحاد، فى بيان صحفى، إن "الاعتصام سيستأنف اليوم مع بقاء الحركة حرة من وإلى مبنى الوكالة للتعبير المستمر عن رفض قرار الفصل وحتى انتهاء الأزمة إيجابيا".

ودعا جميع المعنيين من الرئاسة الفلسطينية والحكومة مرورا بالفصائل ولجان اللاجئين ومجالس أولياء الأمور للتدخل لدى إدارة الوكالة لحل الأزمة، والمحافظة على حقوق الموظفين وحمايتهم وتحمل مسؤولياتهم الوطنية فى ذلك حتى لا ندخل فى كارثة جديدة للاجئين الفلسطينيين.

كما ودعا الاتحاد لمؤتمر صحفى مهم ومفصلى يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 صباحا للتوضيح للموظفين والرأى العام والكل الفلسطينى أين وصلت الأزمة، ولتحديد الخطوات المقبلة غير المسبوقة والتى ستضع الجميع عند مسئولياته وتضع معالم المرحلة المقبلة مع الأونروا.

وتأتى هذه الاحتجاجات ردا على قرار إدارة الأونروا إنهاء عمل ألف موظف قبل نحو شهر، وتقليص خدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسؤول بالأونروا: المنظمة مازالت لم تخرج من حالة الخطر

الأونروا تعلن فتح مدارسها للاجئين الفلسطينيين فى موعدها

الاونروا

فلسطين

وكاله الاونروا

اللاجئين الفلسطينيين

غزه




لا تفوتك
صور.. الإسكان تسند أعمال تنفيذ حى لاتينى بالعلمين الجديدة لـ6شركات مقاولات

صور.. الإسكان تسند أعمال تنفيذ حى لاتينى بالعلمين الجديدة لـ6شركات مقاولات

صور.. طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى جولة سياحية داخل معابد الأقصر

صور.. طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى جولة سياحية داخل معابد الأقصر

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

4 لاعبين على أعتاب الرحيل عن القطبين فى الشتاء.. الماديات تضع مؤمن زكريا على بساط الخلع من القلعة الحمراء.. الزمالك يدرس تسويق مدبولي بسبب 500 ألف جنيه.. والشيخ ما بين فرصة كارتيرون و الذهاب بعيدا عن الجزيرة

4 لاعبين على أعتاب الرحيل عن القطبين فى الشتاء.. الماديات تضع مؤمن زكريا على بساط الخلع من القلعة الحمراء.. الزمالك يدرس تسويق مدبولي بسبب 500 ألف جنيه.. والشيخ ما بين فرصة كارتيرون و الذهاب بعيدا عن الجزيرة

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة