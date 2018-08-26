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مكافحة مخدرات بلبيس تضبط عاطلين قبل ترويجهما 140 كيلو بانجو

الأحد، 26 أغسطس 2018 06:27 م
مكافحة مخدرات بلبيس تضبط عاطلين قبل ترويجهما 140 كيلو بانجو اللواء محمد والي مدير مباحث الشرقية
الشرقية-فتحية الديب
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ألقى مكتب مكافحة مخدرات بلبيس بالشرقية، اليوم، الأحد، القبض على عاطلين، قبل ترويجهما كمية من مخدر البانجو تزن 140كيلو، وبإحالتهما إلى النيابة العامة، بلبيس، قررت بإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى عبد الله خليفة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى مدير البحث الجنائي، يفيد ورود معلومات سرية، للمقدم عمرو علي، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، عن قيام عاطلين بتخزين كمية من البانجو لترويجها، وبعد التحريات وصحة المعلومات.

 

تمكنت مأمورية قادها المقدم عمرو علي، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، وقوة من المكتب، برئاسة العميد مجدى سلامة، رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، من ضبطهما وهما "سعيد س م ن" 28 سنة عاطل ومقيم عزبة أولاد منصور بلبيس، و" عيد ع ع س" 35 سنة شهرته أبو عيادة مقيم أبو سمران مركز بلبيس، وبحوزتهما 45 لفافة من مخدر البانجو تزن 140 كيلو جرام، وهواتف محمولة ومبالغ مالية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 38556 جنايات بلبيس لسنة 2018.


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