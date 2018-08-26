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مطار القاهرة يستقبل 87 فوجا سياحيا من 44 دولة

الأحد، 26 أغسطس 2018 07:38 م
مطار القاهرة يستقبل 87 فوجا سياحيا من 44 دولة فوج سياحى - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم، الأحد، وصول 87 فوجا سياحيا يضمون أكثر من 4 آلاف سائح عربى وأجنبى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية.

 

وشهد المطار وصول 158 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من 44 دولة من ضمنها مجموعات من دول البرازيل وأمريكا والتشيك وروسيا الصين وإندونيسيا وكرواتيا، واليابان وأوكرانيا، وتايوان وبريطانيا وكرواتيا وبيرو والعراق والكويت والسعودية والأردن.

 

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولى إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار، وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقامتهم.

 


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