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مصر للطيران تنقل غدا 14 رحلة جوية لنقل 2700 حاج من "التضامن"

الأحد، 26 أغسطس 2018 06:52 م
مصر للطيران تنقل غدا 14 رحلة جوية لنقل 2700 حاج من "التضامن" حجاج - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى
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تسير شركة مصر للطيران، غدا الأثنين، 14 رحلة جوية من جدة لنقل 2700 حاجا من حجاج وزارة التضامن، بينما تبدأ عودة حجاج القرعة اعتبارا من 29 من أغسطس الجاري حتي نهاية الموسم في 15 سبتمبر القادم.
 
وأكدت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة ستبدأ جسرها الجوي لعودة الحجاج من مطار المدينة المنورة يوم 28 أغسطس وحتي 13 سبتمبر القادم.
 
يذكر أن شركة مصر للطيران سيرت اليوم الأحد، 9 رحلات جوية من مطار جدة لنقل 1600حاجا معظمهم من حجاج السياحة ووزارة العدل .
 
وناشدت شركة مصر للطيران الحجاج بضرورة وجودهم بالمطارات السعودية فى مرحلة العودة في المواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بـ8 ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بـ6 ساعات من مطار المدينة المنورة، والاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بالحجاج، وكذلك الإلتزام بالوزن المسموح وعدم اصطحاب الحقائب الكبيرة والأجولة القماشية وكذلك الالتزام بإصطحاب مياه زمزم المغلفة والمصرح بها.

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مصر للطيران

حجاج وزارة التضامن

الحجاج




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