مصدر سياسى عراقى: تم حسم الكتلة الأكبر عبر سائرون والنصر والحكمة والوطنية

بغداد (أ ش أ)

كشف مصدر سياسى عراقى أن الأمور حسمت بالنسبة للكتلة الأكبر عبر ائتلافات سائرون والنصر والحكمة والوطنية.

وقال المصدر ، فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد ، إنه سيتم الإعلان قريبا عن الكتلة ، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هناك توجها فى التحالف بالتواصل الجدى مع تحالف الفتح لتشكيل تحالف واسع.

واعتبر أن حظوظ العبادى هى الأكبر بولاية ثانية فلا يوجد أى اعتراضات عليه"، مبينا أن هذا التحالف يسير بخطى كبيرة بعيدا عن الاعلام وبتنسيق كبير ووصلت الأمور الى نهايتها.