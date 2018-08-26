"مستقبل وطن" يسدل الستار على دورى كرة القدم بالشرقية

كتب أمين صالح

أسدل الستار على التصفيات النهائية لدورى مستقبل وطن بمراكز محافظة الشرقية، بحضور هيئة مكتب المحافظة وأمناء المراكز، وبعض نواب الحزب بالشرقية والقيادات الشعبية، واللجنة المنظمة لدورى مستقبل وطن.

ووفقًا لبيان صادر عن حزب مستقبل وطن اليوم الأحد، شهد دورى مستقبل وطن بالشرقية، حضور كبير من المجالس القروية وجمهور من شباب وأهالى مراكز المحافظة لتشجيع فريق كل مركز، واجتمع الآلاف من الجماهير فى سهرة كروية وفنية وترفيهية رائعة مساء أمس السبت.

وصرحت اللجنة المنظمة لدورى مستقبل وطن أنه جار التصفيات النهائية للدورى يوم الأحد الموافق 26/8/2018 فى ثلاث قطاعات :القطاع الأول: يجمع فريق فاقوس مع فريق صان الحجر، القطاع الثانى: يجمع فريق ههيا مع الإبراهيمية، القطاع الثالث: يجمع فريق العاشر من رمضان مع فريق بلبيس.

وأكد أمين الحزب بالشرقية، أن الهدف المنشود من إطلاق دورى مستقبل وطن كان فى بداياته حلما تمناه المخلصين من الهيئة العليا للحزب، واللجنة المنظمة، ولكن اليوم نراه جميعا حقيقة ومجهود يجنى ثماره مجموعة من الشباب المصرى الأصيل داخل قرى ومراكز مصر.