video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 04:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"مستقبل وطن" يسدل الستار على دورى كرة القدم بالشرقية

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:27 م
"مستقبل وطن" يسدل الستار على دورى كرة القدم بالشرقية مستقبل وطن -أرشيفية
كتب أمين صالح
إضافة تعليق

أسدل الستار على التصفيات النهائية لدورى مستقبل وطن بمراكز محافظة الشرقية، بحضور هيئة مكتب المحافظة وأمناء المراكز، وبعض نواب الحزب بالشرقية والقيادات الشعبية، واللجنة المنظمة لدورى مستقبل وطن.

ووفقًا لبيان صادر عن حزب مستقبل وطن اليوم الأحد، شهد دورى مستقبل وطن بالشرقية، حضور كبير من المجالس القروية وجمهور من شباب وأهالى مراكز المحافظة لتشجيع فريق كل مركز، واجتمع الآلاف من الجماهير فى سهرة كروية وفنية وترفيهية رائعة مساء أمس السبت.

وصرحت اللجنة المنظمة لدورى مستقبل وطن أنه جار التصفيات النهائية  للدورى يوم الأحد الموافق 26/8/2018 فى ثلاث قطاعات :القطاع الأول: يجمع فريق فاقوس مع فريق صان الحجر، القطاع الثانى: يجمع فريق ههيا مع الإبراهيمية، القطاع الثالث: يجمع فريق العاشر من رمضان مع فريق بلبيس.

وأكد أمين الحزب بالشرقية، أن الهدف المنشود من إطلاق دورى مستقبل وطن كان فى بداياته حلما تمناه المخلصين من الهيئة العليا للحزب، واللجنة المنظمة، ولكن اليوم نراه جميعا حقيقة ومجهود يجنى ثماره مجموعة من الشباب المصرى الأصيل داخل قرى ومراكز مصر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فريق سمنود يواجه زفتى فى نهائى دورى مستقبل وطن بالغربية.. صور

الاخبار

السياسه

الخبر

الشرقية




لا تفوتك
فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة