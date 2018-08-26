مستشفى مصر الجديدة العسكرى تستقبل خبيرا بجراحة المسالك البولية

كتب زكى القاضى

تستضيف مستشفى مصر الجديدة العسكرى الدكتور جمال غنيم خبير جراحة المسالك البولية ورئيس قسم السلس البولى بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية فى الفترة من 6 وحتى 18 سبتمبر القادم.

كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الدكتور جورج فريزلى خبير جراحة الجهاز الهضمى بالمنظار والسمنة المفرطة بالولايات المتحدة الامريكية فى الفترة من 20 وحتى 26 سبتمر القادم .

وتستقبل المستشفى حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبيرين من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يوميا عدا الخميس والجمعة من كل اسبوع .