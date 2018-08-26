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الأحد، 26 أغسطس 2018 02:28 ص
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مسئول بالجيش اليمنى: بلادنا مقبلة على مرحلة البناء والتنمية وإعادة المؤسسات

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:03 ص
مسئول بالجيش اليمنى: بلادنا مقبلة على مرحلة البناء والتنمية وإعادة المؤسسات عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/
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أكد رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية اللواء الركن دكتور طاهر على العقيلى، أن اليمن قادمة على مرحلة جديدة ، وهى مرحلة البناء والتنمية وإعادة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى حالتها الطبيعية بعد الحالة التى إصابتها جراء الحرب ضد الإنقلاب الحوثي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال زيارة تفقدية قام بها المسئول العسكرى اليمنى، السبت إلى المؤسسات والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية فى محافظة المهرة اليمنية .

وقال اللواء العقيلى ، خلال لقاءه قائد المحور الشرقي، قائد اللواء 123، اللواء عبدالله منصور، وقائد اللواء 137 العميد محمد أحمد القاضي، وضباط وصف ضباط الجيش فى المحافظة ، أن مرحلة بناء الدولة الإتحادية الجديدة التى لا تهتم ببناء حجر أو شجر بقدر اهتمامها ببناء البشر تحت قيادة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبه ، أكد وكيل أول محافظة المهرة، مختار بن عويّض الجعفري، على أهمية هذه الزيارة لتلمس هموم ومشاكل الوحدات العسكرية بالمحافظة، ومعالجتها وتقديم الدعم لها وتهيئتها أكثر للقيام بواجبها المناط بها .. مؤكدا بأن المؤسسة العسكرية اليمنية فى المهرة تبذل جهود كبيرة فى ضبط الأمن ومكافحة التهريب بشتى أنواعه وبحسب الإمكانيات المتاحة .

 


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