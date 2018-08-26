video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 09:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"مرور الغردقة" يضبط سيارة بلوحات معدنية مزورة

الأحد، 26 أغسطس 2018 07:44 م
"مرور الغردقة" يضبط سيارة بلوحات معدنية مزورة مرور
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

تمكن ضباط إدارة مرور البحر الأحمر، من ضبط سيارة "لاند روفر"، تحمل لوحات معدنية مزورة، يقودها صاحب شركة استيراد وتصدير بأحد شوارع الغردقة.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، اخطارًا من العميد أشرف الجرف، مدير إدارة المرور، يفيد بتمكن المقدم عمرو عبدالعزيز، رئيس قسم التراخيص، من ضبط سيارة "لاند روفر"، تحمل لوحات معدنية مزورة، يقودها صاحب شركة استيراد وتصدير من محافظة المنيا، وذلك بمنطقة السقالة بالغردقة.

وبالكشف تبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية مزورة تخص سيارة أخرى، وبمواجهة صاحب السيارة، أقر بأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص داخل معرض سيارات بمنطقة الهرم.

وتم التحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة وجارى استكمال الإجراءات القانونية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 12 متحرشا فى حملة أمنية بالغردقة

لوحات معدنيه مزوره

مرور

الغردقه

البحر الاحمر

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة