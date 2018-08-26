"مرور الغردقة" يضبط سيارة بلوحات معدنية مزورة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط إدارة مرور البحر الأحمر، من ضبط سيارة "لاند روفر"، تحمل لوحات معدنية مزورة، يقودها صاحب شركة استيراد وتصدير بأحد شوارع الغردقة.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، اخطارًا من العميد أشرف الجرف، مدير إدارة المرور، يفيد بتمكن المقدم عمرو عبدالعزيز، رئيس قسم التراخيص، من ضبط سيارة "لاند روفر"، تحمل لوحات معدنية مزورة، يقودها صاحب شركة استيراد وتصدير من محافظة المنيا، وذلك بمنطقة السقالة بالغردقة.

وبالكشف تبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية مزورة تخص سيارة أخرى، وبمواجهة صاحب السيارة، أقر بأنه قام بشرائها من أحد الأشخاص داخل معرض سيارات بمنطقة الهرم.

وتم التحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة وجارى استكمال الإجراءات القانونية.