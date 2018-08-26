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مدير شركة النظافة بالإسكندرية: رفعنا أول أيام العيد 6200 طن قمامة

الأحد، 26 أغسطس 2018 03:41 م
مدير شركة النظافة بالإسكندرية: رفعنا أول أيام العيد 6200 طن قمامة شوارع الإسكندرية بعد رفع القمامة منها
الإسكندرية – هناء أبو العز
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قال المهندس أسامة الخولى، المدير التنفيذى لشركة نهضة مصر، المسئولة عن النظافة بالإسكندرية، إن العمل فى فترة الصيف وفترة الأعياد يجرى على قدم وساق، خاصة وأنه تم رفع نحو 6200 طن، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومع تزايد عدد المصيفين فى الإسكندرية، وخاصة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، أكد المهندس أسامة الخولى، زيادة العمالة الموسمية خلال هذه الفترة، والعمل 24 ساعة متواصلة لمواجهة الأعداد الغفيرة من المصطافين، مع زيادة عدد المعدات والسيارات والمكانس.

وأوضح الخولى، أن هناك اهتمام أكبر بكورنيش الإسكندرية، لأنه واجهة عروس البحر المتوسط، وتم وضع السلال بطول الكورنيش، حتى يضع المصيفين فيها القمامة، مشيرًا إلى أن الأزمة الوحيدة تكمن فى النباشين الذين يقومون بقلب صناديق القمامة وتركها وراءهم.

وكان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، قد إلتقى مسئولى شركة نهضة مصر، والمعنية بمنظومة النظافة بالإسكندرية، لمناقشة أوضاع منظومة النظافة والتأكد من استمرار رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد بسيونى السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والمهندس أسامة الخولى المدير التنفيذى لشركة نهضة مصر.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على العمل المستمر والمتواصل لتطوير ورفع مستوى منظومة النظافة بالإسكندرية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وتحسين مستوى منظومة النظافة بالمدينة، وذلك لعودة الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر المتوسط، مع ضرورة التنسيق مع مديرية الأمن والمرافق للقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة نظرا لما تمثله هذه الظاهرة من عقبة أمام منظومة النظافة بالإسكندرية، وتشويه للشكل الحضارى والجمالى بها.

وأوضح المحافظ، أن هناك الكثير من معدات النظافة التى تم ضخها بالمنظومة من قبل شركة نهضة مصر، بالإضافة إلى رفع كفاءة لعدد كبير من معدات الشركة، وعلى رأس تلك المعدات تم تطوير وإصلاح 23 معدة وسيارة وضمها إلى الخدمة بالشركة بالإضافة إلى شراء 12 معدة وسيارة لإدخالها للخدمة، وكذا إدخال 87 معدة جديدة للنظافة بدعم من وزارة البيئة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية.

 


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