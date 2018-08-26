محامى قاتل ضحية شاطئ الإسكندرية: موكلى مختل عقليًا.. والنيابة حبسته 15يوما

كتب كريم كشك

قال إسكندر تيفال محامى وسام محمد أنور، والمتهم بقتل "نقاش"، على أحد الشواطئ فى محافظة الإسكندرية، إن المتهم مختل عقليًا، وكان قد تم دخوله مستشفى المعمورة للطب النفسى، لتلقى العلاج أكثر من مرة.

وأوضح إسكندر، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامجه "الـ10 مساءً"، والمذاع عبر فضائية "دريم" قائلًا: "إن المتهم كان قد دخل مستشفى للأمراض النفسية أكثر من مرة ولكنه كان يتمكن من الهروب، لرفضه العلاج، ويعيش بمفرده منذ وفاة والدته، وغير متزوج، مؤكدًا أن ذويه لا يستطيعوا السيطرة عليه نهائيًا.

وأكد محامى وسام، إن النيابة جددت حبس المتهم 15 يومًا، مضيفًا أنه طلب من النيابة العامة، عرض المتهم على طبيب نفسى، من قبل مصلحة الطب الشرعى، لمعاينة حالته للتأكد من صحة قواه العقلية.



