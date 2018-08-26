محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة بشوارع مدينة طنطا

الغربية - مصطفى عادل

تابع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أعمال النظافة بشوارع مدينة طنطا، خلال الجولة الصباحية التى قام بها اليوم، للتأكد من رفع القمامة فى الصباح الباكر وخلو كافة الشوارع من تراكمات القمامة، حيث بدأ المحافظ جولته بالمرور بشارع الفاتح ومنطقة الجملة والمعاهده وابن الفارض وشارع النادى وشارع إسكندرية وسيجر والعجيزى وموقف شبين القديم ومساكن الشباب وتل الحدادين وذلك فى نطاق حى أول طنطا.

ووجه محافظ الغربية، خلال الجوله، رئيس حى أول طنطا بزيادة عدد عمال الوردية المسائية لعمال النظافة حتى يتم الانتهاء الكامل من رفع أى تراكمات فى الصباح الباكر يوميا، وعمل أسوار لكل قطع الأراضى الغير مستغله لمنع تكوين القمامة بها، كما طالب المحافظ الأهالى الالتزام بوضع القمامة فى الصناديق المحدده لها، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى للشوارع والميادين .

وخلال تفقد محافظ الغربية لمنطقة ترحيل القمامة (النقطه الوسيطه) على الملاحة وجه بسرعة عمل حصر شامل لكافة معدات النظافه بمركز ومدينة طنطا، وحى أول وثان طنطا لتنظيم نقل القمامة من المحطة إلى مصنع التدوير، والحفاظ على إبقائها خالية من أى تراكمات.

كما تفقد محافظ الغربية، موقف الجلاء وكورنيش ترعة القاصد من كوبرى فارق وشارع سعد وشارع الحلو وشارع حسن رضوان بحى ثان طنطا.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف شارع مروان بن الحكم وذلك ضمن خطة المحافظة لرد الشىء لأصله بحى ثان طنطا.

ووجه محافظ الغربية بضرورة سرعة العمل للانتهاء من رصف الشوارع المقررة بحى ثان طنطا فى المواقيت المحدده لضمان السيولة المرورية .

رافق محافظ الغربية خلال الجولة، اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة، والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد متولى رئيس حى أول طنطا، والمهندس أشرف هيكل رئيس حى ثان طنطا.