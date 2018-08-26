محافظ الاسماعيلية يستعرض استعدادات المهرجان الدولى التاسع عشر للفنون الشعبية

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية اجتماعاً بحضور محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد وأشرف فؤاد، رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية والفنان ماهر كمال، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وذلك لاستعراض ومناقشة ما تم اتخاذه من التنسيقات والترتيبات الخاصة بإستعدادات المحافظة لإنطلاق فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولى التاسع عشر للفنون الشعبية لهذا العام والمقرر لها خلال الفترة من 6 الى 13 من شهر سبتمبر المقبل.

وخلال الاجتماع تم مراجعة ومناقشة كافة الترتيبات والإستعدادات الخاصة بالمهرجان وماتم إتخاذه من إجراءات تنفيذية لتجهيزات أماكن الإقامة والإعاشة وأماكن العروض والمسارح ومناقشة كافة المقترحات والآراء الخاصة بتطوير شكل المهرجان.

وخلال الإجتماع أعلن الفنان ماهر كمال، مدير عام المهرجان أنه من المنتظر أن يصل إجمالى عدد الدول العربية والأجنبية المشاركة فى فعاليات دورة مهرجان هذا العام 11 دول عربية وأجنبية.

ويصل إجمالى عدد الفرق الإستعراضية المحلية المشاركة فى دورة مهرجان هذا العام إلى 7 فرق مصرية وإجمالى عدد الفرق الأجنبية والعربية والمحلية الى 18 فرقة وتضم فرق دول كل من الأردن ولبنان والسودان والهند والمالديف وبنجلاديش واليونان وأندونيسيا وسيرلانكا وفلسطين.

وتقام العروض الفنية والإستعراضية على عدد 8 مسارح تشمل ثلاث مسارح بمدينة الإسماعيلية إضافة إلى مسارح مراكز ومدن القنطرة شرق وغرب وفايد والتل الكبير.

وخلال الإجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على بذل أقصى الجهود من كافة الأجهزة المعنية والعمل على توفير كافة سبل الدعم اللازم للمهرجان حتى تخرج دورة هذا العام بما يليق بأسم مصر والإسماعيلية عالميًا.