video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الاسماعيلية يستعرض استعدادات المهرجان الدولى التاسع عشر للفنون الشعبية

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:27 م
محافظ الاسماعيلية يستعرض استعدادات المهرجان الدولى التاسع عشر للفنون الشعبية خلال الاجتماع
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
إضافة تعليق
عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية اجتماعاً بحضور محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد وأشرف فؤاد، رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية والفنان ماهر كمال، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
وذلك لاستعراض ومناقشة ما تم اتخاذه من التنسيقات والترتيبات الخاصة بإستعدادات المحافظة لإنطلاق فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولى التاسع  عشر للفنون الشعبية لهذا العام والمقرر لها خلال الفترة من 6 الى 13 من شهر سبتمبر المقبل.
 
 وخلال الاجتماع تم مراجعة ومناقشة كافة الترتيبات والإستعدادات الخاصة بالمهرجان وماتم إتخاذه من إجراءات تنفيذية لتجهيزات أماكن الإقامة والإعاشة وأماكن العروض والمسارح ومناقشة كافة المقترحات والآراء الخاصة بتطوير شكل المهرجان.
 
وخلال الإجتماع أعلن الفنان ماهر كمال، مدير عام المهرجان أنه من المنتظر أن يصل إجمالى عدد الدول العربية والأجنبية المشاركة فى فعاليات دورة مهرجان هذا العام 11 دول عربية وأجنبية.
 
ويصل إجمالى عدد الفرق الإستعراضية المحلية المشاركة فى دورة مهرجان هذا العام إلى 7 فرق مصرية وإجمالى عدد الفرق الأجنبية والعربية والمحلية الى 18 فرقة وتضم فرق دول كل من الأردن ولبنان والسودان والهند والمالديف وبنجلاديش واليونان وأندونيسيا وسيرلانكا وفلسطين.
 
وتقام العروض الفنية والإستعراضية على عدد 8 مسارح تشمل ثلاث مسارح بمدينة الإسماعيلية إضافة إلى مسارح مراكز ومدن القنطرة شرق وغرب وفايد والتل الكبير.
 
وخلال الإجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على بذل أقصى الجهود من كافة الأجهزة المعنية والعمل على توفير كافة سبل الدعم اللازم للمهرجان حتى تخرج دورة هذا العام بما يليق بأسم مصر والإسماعيلية عالميًا.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اللواء يس طاهر ينهى الخلافات حول مشكلة مستشفى الأورام بالإسماعيلية

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

يس طاهر

محافظ الاسماعيليه

مهرجان الاسماعيليه للفنون الشعبية




لا تفوتك
صور.. الإسكان تسند أعمال تنفيذ حى لاتينى بالعلمين الجديدة لـ6شركات مقاولات

صور.. الإسكان تسند أعمال تنفيذ حى لاتينى بالعلمين الجديدة لـ6شركات مقاولات

صور.. طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى جولة سياحية داخل معابد الأقصر

صور.. طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى جولة سياحية داخل معابد الأقصر

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

4 لاعبين على أعتاب الرحيل عن القطبين فى الشتاء.. الماديات تضع مؤمن زكريا على بساط الخلع من القلعة الحمراء.. الزمالك يدرس تسويق مدبولي بسبب 500 ألف جنيه.. والشيخ ما بين فرصة كارتيرون و الذهاب بعيدا عن الجزيرة

4 لاعبين على أعتاب الرحيل عن القطبين فى الشتاء.. الماديات تضع مؤمن زكريا على بساط الخلع من القلعة الحمراء.. الزمالك يدرس تسويق مدبولي بسبب 500 ألف جنيه.. والشيخ ما بين فرصة كارتيرون و الذهاب بعيدا عن الجزيرة

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة