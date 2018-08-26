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محافظ أسيوط يشيد بمشروع إنشاء محور ديروط على النيل بتكلفة مليار و700 مليون جنيه

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:48 ص
محافظ أسيوط يشيد بمشروع إنشاء محور ديروط على النيل بتكلفة مليار و700 مليون جنيه إنشاء محور ديروط بأسيوط
أسيوط - ضحا صالح
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أشاد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بأهمية مشروع إنشاء محور ديروط على النيل، والذى يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى، ويبلغ طوله 30 كم و عرضه 21 مترا، ويجرى تنفيذه بتكلفة 1،700 مليار جنيه مصرى، ويساهم فى ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وذلك فى إطار اهتمام الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية محافظات الصعيد وإنشاء شبكة طرق جديدة فى الصعيد، تساهم فى ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل. 

وقال محافظ أسيوط، فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه أصدر تعليماته لرئيس مركز ومدينة ديروط، بمتابعة تنفيذ مشروع محور ديروط على النيل، وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة حتى يتثنى لهم تنفيذ المشروع وفق الخطة الزمنية المحددة له، معلنا التنسيق المستمر مع وزارة النقل للانتهاء من مشروعات الطرق والكبارى التى يجرى تنفيذها بالمحافظة .

وأشار العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، إنه بالمرور والمتابعة المستمرة لمشروع إنشاء محور ديروط العلوى على النيل، تم توفيق الأوضاع بين بعض الأهالى من أصحاب الأرض الزراعية بالمنطقة وبين الشركة المنفذة للمشروع بخصوص معدات الشركة المنفذة التى تمر بتلك الأراضى، وكذلك عمل الجسات لمسار المحور التنموى الرابط بين الصحراوى الشرقى والغربى، بداية من قريه الحوطا الشرقية مرورا بالكوبرى العلوى على النيل وكوبرى السكة الحديد على الترعة الأبراهيمية، وصولا الصحراوى الغربى، مضيفا إنه تم الانتهاء من أعمال الجسات لكوبرى النيل وكوبرى السكة الحديد، وجارى تنفيذ أعمال الطرق من الحوطا الشرقية حتى كوبرى النيل، بطول 8 كم بنسبة 25% تقريبا، وتم توريد 50 ألف متر مكعب تربة، مضيفاً إنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لتذليل كافة العقبات أمامهم والمتابعة الدورية للأعمال بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

اعمال محور ديروط على النيل (1)
اعمال محور ديروط على النيل 

 

اعمال محور ديروط على النيل (2)
اعمال محور ديروط على النيل 

 

اعمال محور ديروط على النيل (3)
اعمال محور ديروط على النيل 

 

اعمال محور ديروط على النيل (5)
اعمال محور ديروط على النيل

 

اعمال محور ديروط على النيل (6)
اعمال محور ديروط على النيل 

 

اعمال محور ديروط على النيل (7)
اعمال محور ديروط على النيل 

 

اعمال محور ديروط على النيل (9)
اعمال محور ديروط على النيل 

 

 
اعمال محور ديروط على النيل (11)
اعمال محور ديروط على النيل 

 

اعمال محور ديروط على النيل (12)
اعمال محور ديروط على النيل 

 

 

 


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