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الأحد، 26 أغسطس 2018 05:57 م
خالد صلاح
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مجلس مدينة مطاى بالمنيا يجرى تجربة عملية لمكنسة "آلية" تنظف الشوارع

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:38 م
مجلس مدينة مطاى بالمنيا يجرى تجربة عملية لمكنسة "آلية" تنظف الشوارع العرض التجريبي لعمل المكنسة الاليه
كتب - فريق المحافظات
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شهد اليوم اللواء ناصر فتحي رئيس مركز مطاي بمحافظة المنيا، العرض التجريبي لعمل "المكنسة الآلية" الخاصة بتنظيف الشوارع، والتي صممها المهندس عماد كمال فهيم من أبناء المركز بغرض إهدائها إلى مجلس المدينة، ضمن مساهمات الأفراد والمجتمع المحلي في دعم العمل التنفيذي وحل المشاكل الحياتية  ويأتي في مقدمتها مشكلة النظافة .
 
واستمع الحاضرون إلى شرح تفصيلي لكيفية عمل المكنسة الآلية مع تجربتها عمليا بشارع مسجد صلاح الدين بالمدينة .
 
وأشاد رئيس المركز بالفكرة وطريقة عملها، كما قدم مجموعة من الملاحظات على الفكرة وإمكانية تطويرها لأداء الغرض منها.
 
العرض التجريبي لعمل "المكنسة الاليه " الخاصة بتنظيف الشوارع
العرض التجريبي لعمل "المكنسة الاليه " الخاصة بتنظيف الشوارع

العرض التجريبي لعمل "المكنسة الاليه "
العرض التجريبي لعمل "المكنسة الاليه "

العرض التجريبي لعمل "المكنسة الاليه "
العرض التجريبي لعمل "المكنسة الاليه "

 


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