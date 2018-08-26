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فيديو.. زحام بمكاتب تموين القليوبية لإضافة المواليد على البطاقات

الأحد، 26 أغسطس 2018 03:21 م
فيديو.. زحام بمكاتب تموين القليوبية لإضافة المواليد على البطاقات زحام بمكاتب تموين القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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شهدت مكاتب التموين بالقليوبية، البالغة 68 مكتبا تموينيا، إقبالا كثيفا من المواطنين في اليوم الأول من الأسبوع الثالث بإضافة المواليد على بطاقات التموين، تنفيذا لقرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لأصحاب البطاقات التى تنتهى أرقامها بالرقم 2.
 
وأكد "عرابى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن إجمالى إضافة المواليد على البطاقات التموينية خلال الأسبوعين الأول والثانى إلى 45200 مواطن، لإضافة 81500 مستفيد جديد.
 
وأوضح وكيل تموين القليوبية، أن مكاتب المحافظة تقدم جميع التسهيلات للمواطنين للانتهاء من عملية تقديم الأوراق للاستفادة من الخدمة، وتفعل جميع القرارات التى أعلنها وزير التموين للتسهيل على المستفيدين من قرار إضافة المواليد الجدد على البطاقات.
 
 
 
 
 
 

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