فرنسا وباكستان تنعيان وفاة السيناتور الأمريكى جون ماكين بعد صراع مع المرض

باريس (أ ش أ)

نعت كلا من فرنسا وباكستان رحيل السيناتور الأمريكى جون ماكين، الذى وافته المنية مساء أمس، عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان - فى بيان اليوم الأحد، "تلقيت بحزن و تأثر خبر وفاة السيناتور الأمريكى جون ماكين اثر إصابته بمرض خطير أظهر فى مواجهته للمرة الأخيرة شجاعة ظل يتميز بها طوال حياته".

وذكر وزير الخارجية أن السيناتور الراحل كان بطلا فى البحرية الأمريكية، قبل أن يتعرض للأسر فى حرب فيتنام ويصبح فيما بعد شخصية رئيسية فى الحياة السياسية الأمريكية، وهو ما جعله يترشح ممثلا للحزب الجمهورى للانتخابات الرئاسية فى 2008.

وأضاف أن صوت ماكين كان مسموعا ويحظى باحترام الجميع وخاصة فى مجال الدفاع والسياسة الخارجية، مؤكدا أنه ظل دائما محادثا رائعا لفرنسا وداعما كبيرا لها، لا سيما أثناء تدخلها العسكرى فى مالى وذلك بتوجهه إلى موقع الأحداث للقاء القوات الفرنسية فى الأسابيع الأولى من عملية (سيرفال) فى أبريل 2013.

كما أثنى لودريان على تحليل جون ماكين العميق للتطورات العالمية وللأمن الدولى، والذى لمسه خلال لقاءاته به بباريس وواشنطن وهاليفاكس بكندا.

واختتم وزير الخارجية الفرنسى بيانه بالإشادة مجددا بالمسيرة الاستثنائية لشخصية "وطنية عظيمة"، معربا عن خالص تعازيه لعائلة جون ماكين وأقاربه.

وبدوره، أعرب وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى اليوم الأحد، عن تعازيه فى وفاة ماكين.

ونقلت قناة (جيو نيوز) الإخبارية الباكستانية عن وزارة الخارجية الباكستانية قولها - فى بيان - إن "السيناتور ماكين، بوصفه كان رئيسا للجنة الخدمات المسلحة فى مجلس الشيوخ الأمريكى، لطالما وقف إلى جانب إقامة علاقات أمريكية - باكستانية قوية ونهج تعاونى لتعزيز السلام وبناء الاستقرار فى المنطقة".

وأضاف البيان أن "قلوب الشعب الباكستانى وصلواته مع أسرة وأصدقاء السيناتور ماكين".

وتوفى ماكين عن عمر ناهز 81 عاما، بعد معركة قاسية مع سرطان الدماغ الذى اكتشف الأطباء إصابته به فى يوليو 2017، وكتبت سيندى ماكين أرملة السيناتور الأمريكى فى تغريدة عبر (تويتر) "قلبى ينفطر، أنا محظوظة جدًا؛ لأننى عشت مغامرة الحب مع مثل هذا الشخص الرائع لمدة 38 عامًا".

وأضافت "فارق الحياة على طريقته، وبشروطه الخاصة، محاطًا بأحبائه، فى المكان الذى أحبه أكثر من أى مكان آخر".