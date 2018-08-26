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فرنسا تعتزم إلغاء 50 ألف وظيفة عامة بحلول 2022

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:18 م
فرنسا تعتزم إلغاء 50 ألف وظيفة عامة بحلول 2022 الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون
(أ ش أ)
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أكد رئيس وزراء فرنسا ادوار فيليب، أن الحكومة عازمة على إلغاء 50 ألف وظيفة عامة بحلول عام 2022، تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة ايمانويل ماكرون.

وقال رئيس الوزراء - فى حوار أجراه مع دورية "لوجورنال دو ديمانش" الأسبوعية نشر اليوم الأحد للإعلان عن التدابير التى تخطط الحكومة لتنفيذها بشأن موازنة 2019 - إنه بعد إلغاء 1600 وظيفة فى 2018، فمن المقرر شطب نحو 4500 وظيفة عامة فى 2019 على أن يزيد هذا الرقم على 10 آلاف فى 2020.

وأوضح فيليب أن الحكومة ترمى إلى إحداث تغييرات عميقة فى الوظيفة العمومية و تنمية الرقمنة و الاقتصادات طويلة الأمد وتحسين الخدمات العامة، مشيرا إلى الإعلان عن خطة لإعادة التنظيم بوزارة المالية والقطاع المرئى والسمعي، وأكد فى المقابل أنه سيتم تعيين أكثر من 2000 موظف إضافى بالشرطة و الدرك و الاستخبارات الداخلية بالإضافة إلى 1300 موظف بوزارة العدل باعتبارها قطاعات ذات أولوية.

 

 


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الغاء وظائف عامة

الحكومة الفرنسية

ماكرون




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