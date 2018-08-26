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عبور 48 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.4 مليون طن

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:49 م
عبور 48 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.4 مليون طن قناة السويس -أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد، عبور 48 سفينة، بحمولة 3.4 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة مليون 300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدانمركية  MANCHESTER  MAERSK، بحمولة 221 ألف طن، قادمة من بلجيكا، ومتجهة إلى سنغافورا.
 
وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة 2 مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الدنماركية MARGRTHA MAERSK، بحمولة 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهه إلى بلغاريا.

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