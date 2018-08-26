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ضبط 70 كيلو كبدة وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى فى قليوب

الأحد، 26 أغسطس 2018 06:14 م
ضبط 70 كيلو كبدة وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى فى قليوب حمله تموينيه - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، 70 كيلو كبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بثلاجة بقليوب، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. 
 
وكانت معلومات قد وردت لإدارة شرطة التموين بالقليوبية، مفادها قيام صاحب ثلاجة ( أ. ع ) لحفظ المجمدات الكائنة، دائرة مركز قليوب لحيازته أسماك ولحوم وكبدة ودواجن، يقوم بعرضها للجمهور منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، حيث يقوم بتغير تواريخ صلاحية جديدة تدل على صلاحيتها للاستخدام، وإعادة بيعها للمواطنين والمحلات التجارية. 
 
وعليه قامت حمله تموينيه بالاشتراك مع لجنة من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، استهدفت الثلاجة محل التحريات حيث تم ضبط 70 كيلو جرام كبدة وأسماك وسجق، وورد تقرير الطب البيطرى يتضمن أن تلك الكمية بها تغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والقوام وغير صالحة للاستخدام الآدمى والحيوانى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحررعن الواقعة المحضر رقم 15752 جنح مركز قليوب لسنة 2018، وتولت النيابة التحقيق.

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