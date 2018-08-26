ضبط 6 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بطريق أسيوط الزراعى بمنطقة أبو النمرس ومتابعة الحالة المرورية أعلى الطريق، والعمل على تسيير حركة المرور أمام السيارات، بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.

وتم إجراء تحليل طبى لـ40 سائقا وأثبتت التحاليل الطبية إيجابية 6 عينات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، فيما تستكمل إدارة المرور حملاتها المرورية على كافة الطرق والميادين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد لرصد المخالفات.