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ضبط 43 قضية تموينية بينها 36 طن أعلاف مجهولة المصدر بسوهاج

الأحد، 26 أغسطس 2018 07:51 ص
ضبط 43 قضية تموينية بينها 36 طن أعلاف مجهولة المصدر بسوهاج حبس-أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء هشام الشافعى مدير الأمن والعميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية حملة تموينية مكبرة ترأسها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، وذلك لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط  43 قضية تموينية من بينها ضبط كمال م ع 58 سنة صاحب مخزن ردة ويقيم بناحية عرب الأطاولة – دائرة مركز أخميم لإدارته منشأة بدون ترخيص واستخدام علامات تجارية مقلدة بغرض الغش والتدليس وتم ضبط 24 " طن سرسه ، " 7" طن ذرة مطحونة ، " 4 " طن رده ، " 1 " طن و " 125" كجم بودرة سيراميك و " 750 " شيكارة فارغة جاهزة للتعبئة خاصة بشركتي مطاحن سلندرات أولاد عطية بأخميم ومطاحن الخمس نجوم بمحافظة السويس ، و" 150 " كارت بيانات وإنتاج خاص بشرطة مطاحن مصر العليا و" 2 " ماكينة خياطة ، ميزان كبير ديجيتال ، " 2 " بكرة خيط كبيرة  بإجمالى وزن " 36 " طن و " 500 " كيلو جرام تحرر عن ذلك المحضر رقم 9341 جنح مركز أخميم لسنة 2018.

كمـــا تـــم ضبــــط " 5 " قضايا أنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 14 " قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و" 3 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز.

 


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