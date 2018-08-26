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الأحد، 26 أغسطس 2018 02:34 م
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ضبط مسجلين تخصصوا فى سرقة المساكن بمنطقة الزواية الحمراء

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:34 م
ضبط مسجلين تخصصوا فى سرقة المساكن بمنطقة الزواية الحمراء المتهمين رفقة المضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط قسم شرطة الزواية الحمراء من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بالمنطقة، وذلك بعد ورود معلومات تؤكد قيام المتهمين بتكوين التشكيل للسرقة، تم ضبطهم وحرر محضر بالواقعة، وجارى عرضهم على النيابة العامة لتولى التحقيق.

كانت البداية عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء مفادها أن كل من"أحمد السيد"، وشهرته "مافيا"، 19 سنة،  عاطل، وسابق اتهامه فى القضية رقم 4589 لسنة 2015م الظاهر "مخدرات"، و"محمود إبراهيم"، 18 سنة، عاطل، وسابق اتهامه فى القضية رقم 1533 لسنة 2017م شبرا الخيمة أول قليوبية "سرقة"، و"محمد أحمد"، 18 سنة، عاطل، وسابق اتهامه فى القضية رقم 13 لسنة 2010م أحداث شبرا.

وتبين أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، أسفرت إحداها عن ضبطهم.

بمواجهتهم بما ورد من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب 2 حادث سرقة مساكن بذات الأسلوب على النحو التالى،  منها سرقة وحدة خارجية لجهاز تكييف من داخل مسكن موظف، وسرقة وحدة خارجية لجهاز تكييف من داخل مسكن موظفة بالمعاش ومقيمة، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهم الأول، تحرر المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.


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