صور.. وزير القوى العاملة يأمر بتشكيل لجنة لدراسة احتياجات جامعة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أمر محمد سعفان وزير القوى العاملة، أثناء زيارته لمقر السلامة العامة لجامعة المنوفية، بتشكيل لجنة لدراسة احتياجات الجامعة.

وأكد سعفان، أنه سيتم تشكيل لجنة بالتنسيق بين جامعة المنوفية ومديرية القوى العاملة للعمل على هذا الملف. موضحاأن اللجنة المشتركة بدأت عملها من صباح اليوم، ولمدة أسبوعين والعمل على تنفيذ التوصيات لدراسة مبانى الجامعة والكليات كلها.

وأضاف سعفان، أنه سيتم تنظيم دورة توعوية للسلامة والصحة المهنية مع بداية العام الدراسى بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالجامعة.

من جانبة أكد الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، أنه سيتم عمل دورة تدريبية لأساتذة الجامعات وذلك وفق خطة عمل متكاملة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هناك مبادرة تساعد الطلاب من أجل تفعيل الخدمة للطلاب، وذلك من خلال عدد من الجمعيات ومنها جمعية أصدقاء جامعات المنوفية.

جاء ذلك خلال زيارة محمد سعفان وزير القوى العاملة، لافتتاح الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث، بقاعة الاحتفالات الكبرى فى كلية الهندسة بجامعة المنوفية، والذى من المقرر أن يستمر لمدة 4 أيام، بحضور الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام المحافظة، والدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة، وعفيفى محمد عفيفى مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، وعلى حامد الزقم وكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور علوى الخولى عميد كلية الهندسة، وأيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وكيميائى محمد عبد الستار منتصر مدير عام الإدارة.

ويهدف الملتقى إلى زيادة التوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية لكافة الجهات الحكومية، وعلى وجه الخصوص الصحة، والكهرباء، والتعليم، والإسكان والمرافق، والطرق والنقل، والبيئة، والشباب والرياضية، ومياه الشرب والصرف الصحى، والطب البيطرى، فضلا عن بعض رجال الأعمال.































































