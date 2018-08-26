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صور.. مليون مشارك فى كرنفال "نوتينج هيل" تحت المطر غرب لندن

الأحد، 26 أغسطس 2018 06:45 م
صور.. مليون مشارك فى كرنفال "نوتينج هيل" تحت المطر غرب لندن مهرجان كرنفال نوتينج هيل
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مهرجان كرنفال نوتينج هيل غرب لندن، وهو أحد أكبر مهرجانات الشوارع فى العالم، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

ويرقص زوار المهرجان تحت المطر فى اليوم الأول للمهرجان، وتستمر فعاليات المهرجان لمدة يومين وتنتهى غدا الاثنين.

 ويشارك فى المهرجان مليون شخص فى شوارع غرب لندن، وذلك للاحتفال بالثقافة الكاريبية.

ويشهد المهرجان اشتعال الشوارع بالأصوات الموسيقية العذبة والعربات ذات المنصات الصاخبة والأزياء المختلفة.

كرنفال نوتينج هيل
كرنفال نوتينج هيل

 

جانب من مهرجان نوتينج هيل
جانب من مهرجان نوتينج هيل

 

فعاليات المهرجان
فعاليات المهرجان

 

جانب من فعاليات المهرجان
جانب من فعاليات المهرجان
المشاركون فى المهرجان تحت الأمطار
المشاركون فى المهرجان تحت الأمطار

 

جانب من فعاليات المهرجان
جانب من فعاليات المهرجان

 

فعاليات مهرجان كرنفال نوتينج هيل
فعاليات مهرجان كرنفال نوتينج هيل

 

بعض فعاليات المهرجان
بعض فعاليات المهرجان

 

إحدى فعاليات المهرجان
إحدى فعاليات المهرجان

 


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