صور.. مليون مشارك فى كرنفال "نوتينج هيل" تحت المطر غرب لندن

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مهرجان كرنفال نوتينج هيل غرب لندن، وهو أحد أكبر مهرجانات الشوارع فى العالم، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

ويرقص زوار المهرجان تحت المطر فى اليوم الأول للمهرجان، وتستمر فعاليات المهرجان لمدة يومين وتنتهى غدا الاثنين.

ويشارك فى المهرجان مليون شخص فى شوارع غرب لندن، وذلك للاحتفال بالثقافة الكاريبية.

ويشهد المهرجان اشتعال الشوارع بالأصوات الموسيقية العذبة والعربات ذات المنصات الصاخبة والأزياء المختلفة.



كرنفال نوتينج هيل



جانب من مهرجان نوتينج هيل



فعاليات المهرجان



جانب من فعاليات المهرجان



المشاركون فى المهرجان تحت الأمطار



جانب من فعاليات المهرجان



فعاليات مهرجان كرنفال نوتينج هيل



بعض فعاليات المهرجان