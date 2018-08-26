صور.. مدير أمن الغربية يقود حملة لرفع الإشغالات وضبط التوك توك بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

قاد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، حمله أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة المحلة بحضور المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى واللواء محمد أنور نائب المدير لقطاع المحلة، والعميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، والمقدم فادي ملاك رئيس قسم مرور المحلة والرائد إيهاب محرم رئيس قسم شرطه المرافق وضباط قسم شرطة المرافق والمرور وقسمي أول وثان المحلة.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات بحرم الطريق العام بشوارع أبو الفضل والعباسي والشوارع المحيطة، كما تم منع حركة سير التوك توك بالشوارع الرئيسية وضبط عدد من المخالفين.