صور.. مجلس مدينة إسنا يزيل 42 حالة تعد بالقرى والنجوع

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال مجلس مدينة إسنا بقيادة المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، من أعمال تنفيذ الخطة التى تختص برفع كفاءة النظافة والتجميل بمختلف قرى المدينة، حيث قام رئيس المركز وبرفقته أجهزته التنفيذية، بعمل بلدورات بشارع البحر وتشجيره لتظهر المدينة بالمظهر اللائق، وشدد رئيس المركز على ضرورة منع المقاهى من افتراش الأرصفة والإلتزام بالنظافة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

فيما قامت أجهزته التنفيذية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية الحلة بعمل حملة نظافة مكبرة على جانبى السكة الحديد ومدخل القرية، وذلك تنفيذا لخطة المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة أسنا، التى وضعها لرفع مستوى النظافة بالمركز وبناءاً على تعليماته.

وقال رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أن حملات النظافة مستمرة على قدم وساق، بجانب حملات إزالة التعديات بمختلف أنحاء قرى ونجوع المدينة، حيث أنه تمت خلال الشهر الماضى إزالة كافة التعديات على خط الغاز الطبيعى بداية من الوحدة المحلية لقرية كومير مرورًا بقرية النمسا ثم قرية توماس وعافية مرورًا بقرية أصفون ثم قرية الكيمان وصولاً إلى حدود المحاميد بمركز أرمنت، بإجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها 42 حالة تعدى وتم تأمين 10 حالات تعدى بوضع بلاطات خرسانية مسلحة تم وضعها تحت إشراف شركة جاسكو.



مجلس مدينة إسنا يواصل حملات النظافة ويعلن إزالة 42 حالة تعدى بالقرى والنجوع



جانب من حملات النظافة بشوارع مدينة إسنا