صور.. كولومبيا تصوت فى استفتاء على إجراءات لمكافحة الفساد

كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب)

أدلى مواطنو كولومبيا اليوم الأحد، بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع، فى استفتاء على 7 إجراءات تهدف لتعزيز مكافحة الفساد.

وشارك فى التصويت الرئيس الكولومبي إيفان دوكى، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبى.

ومن أبرز إجراءات مكافحة الفساد خفض مرتبات أعضاء البرلمان وتشديد العقوبات بحق المدانين بالفساد، وإلزام النواب بالخضوع للمحاسبة فى حال تغيبهم من تصويت برلمانى، ويمكن للناخبين التصويت بنعم أو لا أمام كل إجراء بصورة منفردة.



استفتاء كولومبيا

وترجع أكبر فضيحة فساد إلى عام 2006، عندما ظهرت أدلة تربط بين نواب وجماعات شبه عسكرية يمينية.

وتؤكد كولومبيا أن كل إجراء الحصول على تصويت بـ "نعم" مما لا يقل عن 50% زائد واحد من الأصوات الصحيحة لكى يتم تمريره، كما يجب ألا يقل عدد المصوتين فى الاستفتاء عن ثلث الناخبين المسجلين.



جانب من استفتاء كولومبيا



جانب من الاستفتاء



جانب من التصويت



جانب من عمليات التصويت



وصول الرئيس الكولومبى



جانب من تصويت الرئيس الكولومبى